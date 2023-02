REPORTAGE - Sécheresse en plein hiver : la preuve par l’image

Le pont de Langeais, au sud de Tours, enjambe désormais plus de terre que d’eau, tant le débit de la Loire s'est amoindri. En amont, la sécheresse dévoile les fondations du pont d’Amboise, comme on peut le voir dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Fin décembre, le niveau était remonté un peu, mais après plus d'un mois sans précipitations, l’eau s’est retirée à nouveau, dévoilant des bancs de sable sur des centaines de mètres.