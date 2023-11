REPORTAGE - "Je veux partir d'ici" : les sinistrés du Pas-de-Calais exaspérés par les inondations

Combien de temps faudra-t-il pour que le niveau de l’eau redescende enfin dans le Pas-de-Calais ? Certains habitants ont perdu espoir et ont pris une décision radicale et déchirante : tout quitter pour recommencer leur vie ailleurs.

À chaque fois, c’est le même sentiment. Lorsque Stéphane revient chez lui, il ne pense qu'à une chose : partir, définitivement. Sa maison a été inondée, l'eau est montée jusqu'à un mètre d’eau. "C'est une odeur insupportable, tout est en train de moisir. On veut la réparer, mais je ne la réparerai pas. C'est non. Je veux partir d'ici, je partirai, quoi qu'il arrive", affirme exaspéré le sinistré. Il partage avec beaucoup d'autres habitants du Pas-de-Calais une angoisse, tenace, lorsque la pluie se remet à tomber. "Aujourd'hui, il peut deux gouttes, je tremble, j'ai peur", ajoute-t-il.

"Nos maisons ont maintenant perdu beaucoup de valeur"

Partir ou rester ? À Bourthes, la route est encore une rivière ce mardi 21 novembre. "Mon mari est en retraite alors c'est tout, on vend et on part. Le problème, c'est que je pense que nos maisons ont maintenant perdu beaucoup de valeur", se désole une riveraine. À quelques kilomètres de là, Saint-Léonard, dans cette zone industrielle, tout a été inondé début novembre, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de cet article. Il faut désormais tout détruire. "Idéalement, ça serait de raser tout le bâtiment et de le remonter sur un mètre cinquante pour éviter tout risque de crue", explique Aymeric Sougniez, directeur d'une société de communication.

Un chantier titanesque avec surtout une question : qui va payer les travaux ? Le Pas-de-Calais n’a pas fini de panser ses plaies.