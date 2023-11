REPORTAGE - "Je n'y habiterai plus, c'est fini" : un habitant du Pas-de-Calais retrouve sa maison inondée

Lors de la crue, il était resté le plus longtemps possible chez lui, avant de finalement prendre peur et de s'enfuir par une fenêtre. "Impossible de sortir par la porte", nous explique-t-il en nous montrant une vidéo sur son smartphone. On y voit le salon déjà inondé, tandis qu'à l'extérieur d'une porte vitrée, une eau vert sombre monte encore plus haut. "C'est quand l'eau commençait à monter", nous précise Stéphane.