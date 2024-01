REPORTAGE - "On craque, c'est dur" : le long calvaire des sinistrés du Pas-de-Calais

Cinquante communes sont actuellement touchées de plein fouet par la montée des eaux dans le Pas-de-Calais. Depuis dimanche, plus de 200 personnes ont dû être évacuées. La suite d'un long cauchemar pour le département, touché depuis des semaines par des crues à répétition.

Il tenait depuis le XIIIe siècle : un bout de rempart à nouveau arraché, emporté par la pluie et des rafales à près de 100 km/h. En contrebas, pour la seconde fois, le quartier est sous les eaux, déserté. Une maison est désormais encerclée, mais Claude, son propriétaire, est resté. "C’est une grande tristesse pour tout le monde. À force, on craque. C'est dur, dur, on se demande quand cela va se terminer", dit-il au bord des larmes. Il venait de se réinstaller il y a moins de deux semaines. Dans une autre maison à proximité, le garage est inaccessible.

À Neuville-sous-Montreuil, il reste encore des containers avec des affaires des sinistrés de la crue de novembre. Certains d’entre eux n’avaient toujours pas pu se réinstaller chez eux. À d'autres endroits, les murs étaient enfin secs et ce mercredi matin, avant que les propriétaires n'y découvrent ces dernières heures dix centimètres d’eau. Mais à peine un regard pour sa maison. C’est l’état des ateliers de son entreprise de traiteur, juste en face, qui préoccupe Marie, sinistrée interrogée dans la vidéo en tête de cet article. "On sait que ce sera compliqué de tout remettre en œuvre comme c’était", se désole Cédric, son conjoint. L’expert envoyé par leur assurance devait passer cette semaine.