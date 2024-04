REPORTAGE - "Tout est fichu" : des habitants durement touchés par les crues exceptionnelles

Plusieurs rivières dont la Vienne Tourangelle et la Creuse ont débordé ce dimanche, inondant des rues entières. Dans certains endroits, des pics ont été atteints dans la nuit. Une équipe du 20H de TF1 a rencontré des habitants qui parlent tous d'un phénomène rapide et qui n'avait pas été observé depuis des décennies.

Ils ne pouvaient plus rester chez eux. Les pompiers ramènent au sec la petite Coline, ses parents et leur chien. "Par sécurité, ils ont préféré nous évacuer comme on est complètement sur une île", rapporte le père de famille. Au-dessus de la Creuse, les gendarmes, en hélicoptère, ont recherché des personnes en danger. Ses pompiers utilisent, eux, le drone, ce qui leur a permis de repérer la maison de ce couple d'Anglais. "Sauvetage de classe mondiale", lance le touriste, grand sourire aux lèvres. Plus de 200 personnes ont été évacuées dans l'Indre-et-Loire et dans la Vienne.

On a l'habitude que la rivière monte mais pas à cette vitesse. Un habitant de la Creuse

La Creuse est largement sortie de son lit jusqu'à 137 mètres à Descartes, plus haut que la crue de 1923. Le pic est passé mais de l'autre côté du pont, à Buxeuil, l'eau ne s'évacue pas. Comme dans cette boulangerie, totalement inondée. À l'intérieur, les images sont impressionnantes. Le niveau de l'eau monte jusqu'à la ceinture du pantalon du boulanger, visiblement bouleversé. "C'est toute ma vie professionnelle, confie-t-il, les larmes aux yeux, dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article. Tout est fichu, tout est mort."

Les dégâts sont tels qu'un réfrigérateur s'effondre en plein interview. "Pour refaire une boulangerie comme celle-là il faut compter plus de 300.000 euros car il faut tout changer", poursuit-il

Plus d'un mètre d'eau dans plusieurs commerces et dans de nombreuses maisons. "On a l'habitude que la rivière monte mais pas à cette vitesse", s'étonne un habitant. Plus au sud, la Gartempe en crue, s'est retirée du centre-ville de Momorillon mais l'eau se cache partout. "Tout est mouillé, tout est fichu, je n'ai plus rien, je suis désespérée", s'émeut une habitante. Des rues couvertes de noue. Jennifer revient pour la première fois chez elle depuis vendredi soir. "Je n'arrive pas à comprendre comme l'eau a pu arriver jusqu'ici", s'interroge-t-elle encore choquée.

Même interrogation dans la commune de Nouâtre où la rivière a également inondé les rues. "On pensait que la Vienne n'allait plus monter par rapport aux prévisions et finalement, elle continue de monter et gagne encore un mètre", s'inquiète Laurent Augras, maire (SE) de Nouâtre. Difficile de prévoir en effet, les nappes phréatiques sont pleines.