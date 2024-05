Coulée de boue dans un village de l'Aisne : "Les enfants étaient encore dans la classe quand l'eau est arrivée"

Dans l'Aisne, les habitants de la commune de Saint-Eugène ont eu une belle frayeur ce vendredi. Une impressionnante coulée de boue a dévalé depuis la colline sur une moitié du village. Elle a envahi l'église et l'école, dont les élèves ont dû fuir par les fenêtres.

"Les enfants étaient encore dans la classe quand l'eau est arrivée, c'était très compliqué, ils ont dû sortir par la fenêtre. La maîtresse a été vraiment super, car ça a été difficile", raconte une responsable de l'école. Dans la maison voisine, tout est allé très vite également. La propriétaire était à l'intérieur quand une vague chargée de boue a envahi son salon. Elle s'est sentie prise au piège, et a finalement été évacuée par trois voisins qui sont parvenus à ouvrir sa porte bloquée par l'eau.

Les dégâts sont importants pour cette habitante sinistrée. Les meubles, les réfrigérateurs, la télévision, tout est encore imbibé d'eau et de terre au lendemain de la coulée de boue. Le maire tient à montrer à notre équipe l'intérieur de l'église, dont les bancs et les chaises sont enchevêtrés. Près de dix centimètres de boue recouvrent désormais le sol. Et les fondations de l'édifice, qui date du XIIᵉ siècle, sont aujourd'hui fragilisées.