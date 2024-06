Frappé par de violentes intempéries, le hameau de La Bérarde a été dévasté par un torrent d'eau et de pierres. Les sinistrés, qui alertaient sur la vulnérabilité de la digue, expriment leur colère. Pour beaucoup d'entre eux, la catastrophe aurait pu être évitée.

Ils ne peuvent plus cacher leur colère. Depuis le 21 juin, la commune de Saint-Christophe-en-Oisans (Isère) est coupée du monde. Le hameau de La Bérarde a été dévasté par un torrent d'eau et de pierres. Ce dimanche matin, l'émotion est trop forte pour les sinistrés qui commencent à exprimer leur colère. Selon eux, la catastrophe aurait pu être évitée. Cela fait des années qu'ils alertent sur la vulnérabilité de la digue.

Déblaiement de la route : les habitants s'activent Source : JT 13h WE 01:46

"Nous à la mairie, depuis bientôt 20 ans, on soulève ce risque d’inondabilité", assure Claude Turc, conseiller municipal de Saint-Christophe-en-Oisans, comme on peut le voir dans le reportage de TF1 ci-dessus. D'après lui, aucun travaux d'entretien ni d'aménagement n'ont été réalisés depuis la construction de la digue dans les années 1980. L'amas de roches long de 300 mètres, construit au-dessus du village et censé protéger des inondations, a été aujourd'hui entièrement englouti.

Les habitants dénoncent des démarches trop complexes. "Il faut faire une étude, attendre son rendu, c’est un millefeuille de réunions avec les différents services", explique Claude. Contactée, la préfecture de l'Isère souligne le caractère exceptionnel et imprévisible de ces intempéries et affirme que plusieurs opérations étaient menées ces derniers mois pour renforcer la protection du village, sans succès.