VIDÉO - Météo : enfin l'été ?

Un peu plus tôt, ce matin, il faisait déjà 25°C à 9 heures et demie. Les vacanciers, venus du Lot-et-Garonne, n’en attendaient pas autant. Ils ont le sourire, les gérants du camping aussi. Christel Jahouel, co gérante du Camping-Caravaning 3 étoiles « Kerscolper » confie, dans la vidéo en tête de cet article, qu’ils ont fait 20% de réservation de plus par rapport à l’année dernière. "Merci le soleil", se réjouit-elle."