VIDÉO - "On a cru qu'on allait mourir" : des habitants du Puy-de-Dôme sous le choc après de violents orages

L'état de la chaussée, refaite le mois dernier, témoigne de la violence de cet orage. Dans le village de Champeix (Puy-de-Dôme) Les canalisations ont cédé l'une après l'autre, le bitume s'est soulevé et l'eau a tout emporté sur son passage. Voitures, terre, arbres... rien n'a résisté. La route n'était plus qu'un torrent de boue. "On a cru qu'on allait mourir, il n'y a pas d'autres mots, on est dévasté", peine à s'en remettre un habitant.