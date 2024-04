REPORTAGE - "On va prendre le bouillon" : les agriculteurs, premiers sinistrés des crues de l'Yonne

Dans l'Yonne, la décrue est largement amorcée en cette soirée du 5 avril. Mais si l'eau a quitté les maisons, elle continue de stagner dans les champs. Certaines récoltes sont déjà compromises, et les agriculteurs sont très inquiets.

Sylvain et son fils tentent d'atteindre l'une de leurs parcelles. Mais même avec leur tracteur, impossible d'y accéder, comme on le constate avec eux, dans le reportage du 20H en tête de cet article. Avec 1,50 m d'eau, recouvrant une partie des 500 hectares de leurs cultures d'orge et de blé, ils craignent de tout perdre. Pour ses 50 hectares de moutarde, il n'y a déjà plus aucun espoir : "C'est la plante par excellence qui n'aime pas l'eau", explique l'agriculteur de Saint-Florentin (Yonne) au micro de TF1, qui estime la perte à plus de 20.000 euros de perte.

Il va falloir vraiment nous aider, parce que là, on va prendre un bouillon Sylvain Montenot, agriculteur

À la place, il envisage de planter du soja ou de l'orge de printemps, mais avec un retard de deux mois. "Il va falloir vraiment nous aider, parce que là, on va prendre un bouillon", prévient-il. Mais il ne sera pas indemnisé par son assurance, car son exploitation est située en zone inondable. Si la décrue est engagée depuis la veille, et que l'Yonne vient de quitter la vigilance rouge, les crues ont duré plus de quatre jours et laissent un paysage dévasté dans de nombreux points du département.

La ferme du Moulin-Neuf de Brienon-sur-Armançon, elle aussi, est partiellement sous les eaux. Les chevaux sont coincés dans leur enclos, leur espace de vie étant inaccessible. L'eau s'est infiltrée partout à l'intérieur de l'exploitation, avec 70 centimètres d'eau dans la grange. Alexandre a dû évacuer ses chèvres et ses brebis. Chambre froide, frigo, chaudière, les machines qui servent à sa production de fromage de chèvre sont hors service. Il estime qu'il lui faudra près de 20.000 euros pour tout remplacer.