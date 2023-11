REPORTAGE - Après la tempête Ciarán : dans le Pas-de-Calais, l'heure est au grand nettoyage

Il faudra des jours pour tout nettoyer pour de nombreux habitants du village de Saint-Etienne-au-Mont (Pas-de-Calais). Après que l'eau s'est retirée de leur maison, la famille rencontrée par notre équipe a encore les pieds dans la boue. Tous les objets stockés dans le garage sont bons à jeter. À l'intérieur du domicile, les dégâts sont encore plus importants. Le sol et les meubles sont encore mouillés, et le rez-de-chaussée n'est plus habitable pour quelque temps. "Je suis dévastée", soupire la mère de famille au micro de TF1.