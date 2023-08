VIDÉO - Draps au frigo, boire chaud... ces astuces pour supporter la chaleur

Pour mieux supporter la canicule, les recommandations sont diverses : manger léger et éviter le sel qui accentue la soif. Boire chaud en pleine chaleur, c'est le choix aussi de Mathilde, étudiante vétérinaire. Une décision qui peut surprendre, mais une façon de s'hydrater efficacement. "C'est une tactique de ma grand-mère qui m'avait conseillé ça quand j'étais plus petite et ça marche plutôt bien et ça évite de boire toute la journée et je reste hydratée du coup", explique-t-elle.