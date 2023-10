VIDÉO - Mexique : comment expliquer l'extrême puissance de l'ouragan Otis ?

Il était d'abord prévu que l'ouragan passe plus au large et plus au nord de la côte mexicaine, et non qu'elle s'abatte sur le littoral. Otis s'est formé en seulement quelques heures, mardi après-midi, dans l'océan Pacifique. Il s'agit de l'un des ouragans "à la plus forte rapidité d'intensification jamais enregistré", d'après l'Organisation internationale de la météo, "un record seulement dépassé dans les temps modernes par l'Ouragan Patricia en 2015". Il avait frappé la côte pacifique du Mexique, avec des vents soufflants à 265 km/h.