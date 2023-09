VIDÉO - "La population meurt de soif" : les habitants de Mayotte face à la pénurie d'eau

L'île connaît la pire sécheresse depuis 60 ans. Les nappes phréatiques sont au plus bas. Économiser l'eau est donc devenu vital. Simon, enseignant, s'empresse de faire des réserves avant la prochaine coupure d'eau. "Se doucher en faisant attention, c'est cinq litres d'eau, aller aux toilettes, c'est cinq litres, faire des pâtes, c'est un litre d'eau", détaille-t-il. Sur l'île, le pack d'eau coûte entre cinq et huit euros, quatre fois plus chers qu'en métropole.