Rivière atmosphérique : vers une intensification du "Rhum Express" qui amène de fortes pluies en France ?

En France, une rivière atmosphérique se déploie sur l'Atlantique et se prolonge sur le pays entre le Poitou-Charente et les Alpes. Ce "Rhum Express" touche la France pour la troisième fois depuis octobre. Un phénomène appelé à devenir plus intense et plus fréquent dans un monde qui se réchauffe.

La vigilance est de mise d'ouest en est. Ce mardi 12 décembre, 10 départements ont été placés en vigilance orange crues et pluie-inondation par Météo-France. Localement, d'importants cumuls de précipitations ont été enregistrés, notamment sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un temps maussade qui devrait se poursuivre au moins jusqu'à jeudi avec des perturbations favorisées "par une puissante alimentation en humidité sur l'océan Atlantique". Un phénomène connu sous le nom de "rivière atmosphérique".

Il s'agit d'un long corridor d'atmosphère humide et continu depuis les régions subtropicales qui se déverse sur l'Europe. "Cette continuité, depuis la source humide subtropicale jusqu'à l'exutoire européen, est rendue possible par la succession et la coordination de plusieurs dépressions sur l'Atlantique qui, par leur mouvement de rotation, œuvrent simultanément, telles de pompes, pour impulser l'air chaud et humide plus au nord", détaille l'institut météorologique.

Ce "long filament nuageux régulier", transporte ainsi de façon très efficace l'humidité qui est "constamment réalimentée vers des latitudes tempérées". Les rivières atmosphériques sont des "situations météo rares, sans être exceptionnelles", expliquait en décembre 2022 le climatologue et directeur de recherche au CNRS Christophe Cassou sur le réseau social X, qui précise que ces phénomènes sont également présents dans le Pacifique et sont, par exemple, à l'origine des fortes précipitations en Californie. "Venant d'Hawaï, on les nomme Pinapple Express", précise le scientifique qui a surnommé "Rhum Express" celles qui viennent de l'Atlantique, comme celle qui touche la France aujourd'hui.

Des rivières plus intenses et plus longues

Un phénomène qui devrait devenir de plus en plus fréquent en Europe dans un climat qui se réchauffe. Selon le rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) publié en 2021, on s'attend ainsi "avec un niveau de confiance élevé à une augmentation de la force et de la durée des rivières atmosphériques, ce qui entraînera une augmentation des précipitations. Cette hausse entraînera une intensification des épisodes de pluie diluvienne sur la côte ouest des États-Unis ou l'Europe occidentale".

Une analyse complétée par Christophe Cassou : "L'influence humaine est un booster, un dopant non seulement pour les températures, mais aussi pour les précipitations. Une atmosphère plus chaude de 1°C peut contenir 7% de vapeur d'eau en plus", détaille-t-il, en se basant sur la relation de Clausius Clapeyron établie en 1934.

C'est la troisième fois depuis octobre que la France est touchée par ce type de phénomène. Depuis, "les perturbations pluvieuses se sont succédé, mettant fin à une longue période de temps sec", explique Météo-France. Selon l'organisme, en deux mois, les cumuls de pluies ont été remarquables et parfois records, notamment dans le Pas-de-Calais, la Charente ou les Savoies, avec "un cumul agrégé sur la France de 334 mm sur les 60 derniers jours". Une valeur inédite sur 60 jours glissants tout mois confondus depuis la mise en place de cet indicateur en 1959.