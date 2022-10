Intempéries dans le Var : à Roquebrune-sur-Argens, 8e inondation en 10 ans

Parmi les causes de ces inondations à répétitions, le déréglement climatique - avec des épisodes pluvieux plus intenses - mais aussi l’urbanisme de la ville. Cette plaine autrefois agricole a en effet laissé place à une zone de commerces et de lotissements.

Le bilan humain de ces catastrophes naturelles dans le Var reste dramatique : depuis juin 2010, 42 personnes ont perdu la vie dans le département.