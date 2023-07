Incendie en Corse : 200 hectares brûlés après "deux mises à feu criminelles"

L'alerte a été donnée aux alentours de 22h15 ce mardi 25 juillet. Mais les quelque 200 soldats du feu qui ont lutté toute la nuit sont parvenus à repousser les flammes au-delà des habitations. Ce mercredi matin, Gilles Simeoni, le président du conseil exécutif de Corse, a décrit la "nuit d'enfer" qu'a traversé l'île face aux flammes liées, selon lui, à "deux mises à feu criminelles", attisées par un vent à 80 km/h. "Le pire a été évité" grâce aux services de secours de l'île, s'est toutefois félicité l'élu.

Dès ce matin, deux avions bombardiers d'eau et deux hélicoptères, qui ne pouvaient pas voler dans l'obscurité jusque-là, ont été mobilisés. Mais déjà, la situation sur place s'est largement améliorée. "Le travail de la nuit a payé et la situation est plus claire ce matin, même s'il reste de nombreux points chauds qu'il va falloir traiter, notamment avec l'engagement de moyens aériens", expliquait ce matin un officier des pompiers de Haute-Corse.