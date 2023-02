Sécheresse : 32 jours sans pluie en France, le record de 2020 battu

"La pluie n'est pas tombée en France depuis le 21 janvier, soit une série de 32 jours consécutifs (21 février inclus), du jamais vu durant un hiver météorologique. Il s'agit donc de la plus longue série depuis le début des mesures en 1959, devançant celle de l'année 2020 entre le 17 mars et le 16 avril", précise Météo France dans un communiqué.

Une situation inquiétante, qui se traduit par un asséchement des sols, déjà fragilisés par la sécheresse de l'été 2022. "Sur la totalité du territoire, ils sont nettement plus secs qu’ils ne devraient l’être à cette période de l’année. On est sur un état qu’on rencontre habituellement mi-avril, soit deux mois d’avance", détaille le communiqué. Le Roussillon, l’Aude ou les Pyrénées-Orientales sont particulièrement concernées. Dans ce dernier département, l'alerte sécheresse est en vigueur depuis le mois de juin et des incendies à répétition se déclenchent, en pleine période hivernale.

Selon Météo-France, cette sécheresse hivernale exceptionnelle serait provoquée par un anticyclone, installé sur la France. "Cet anticyclone agit comme un bouclier qui repousse les perturbations hors de notre territoire", explique l'organisme public. Cela devrait contribuer à faire de l'hiver 2023 l'un des mois arrosés depuis 1959, qui fait suite déjà à une année 2022 remarquablement chaude et sèche, dans un contexte de réchauffement climatique où de tels événements doivent se multiplier, d'après les prévisions du Giec.