Sécheresse : dans les Pyrénées-Orientales, il n'y aura pas "suffisamment d'eau" pour tous jusqu'à la fin de l'été

Une réunion du comité sécheresse est prévue ce jeudi. Le préfet a indiqué qu'il faudra "prolonger ou modifier" l'arrêté de restriction d'eau en vigueur jusqu'au 30 avril, "le mois d'avril (étant) le plus sec depuis 1959" et "la situation extrêmement tendue". Quatre villages sont d'ores et déjà privés d'eau potable, soit plus de 3000 habitants. Aucune pluie majeure n'a eu lieu depuis plus d'un an.