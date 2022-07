En proie à la canicule, le Portugal peine à maîtriser plusieurs feux de forêt

Le gouvernement portugais a décidé de monter d'un cran le niveau d'alerte en décrétant l'"état de contingence" du lundi au vendredi de la semaine prochaine, et a demandé à l'Union européenne d'activer son mécanisme de protection civile commune, obtenant l'envoi de deux avions bombardiers d'eau stationnés en Espagne. "Nous sommes confrontés à une situation quasiment inédite en termes météorologiques", a commenté le commandant national de la protection civile, André Fernandes, alors que plus de 120 départs d'incendies par jour ont été recensés vendredi et samedi.

Évoquant des températures pouvant atteindre les 45 degrés, le ministre de l'Intérieur, José Luis Carneiro, a pour sa part affirmé que le Portugal était confronté à la "pire conjonction de facteurs" depuis les incendies de juin et octobre 2017, qui avaient fait plus d'une centaine de morts. Le président de la République a appelé ce dimanche à un "effort collectif" de tous pour prévenir les incendies dans les jours à venir, et redoute que les conditions, notamment l'arrivée de forts vents, ne rende les risques encore plus élevés à partir de mardi. Marcelo Rebelo de Sousa demande aux Portugais et aux maires de limiter l'activité à risques dans les zones rurales.