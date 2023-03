Rivière atmosphérique : quel est ce phénomène particulièrement bienvenu cette semaine ?

Avec ce flux océanique acquis jusqu’en milieu de semaine prochaine, les pluviomètres vont pouvoir se remplir et même parfois déborder ! Les quantités attendues dépasseront les 50 mm sur les deux tiers nord du territoire, avec parfois des cumuls plus conséquents dans des zones exposées tels que les contreforts ouest des Vosges, du Jura, des Alpes du Nord et du Massif Central ou encore au nord de la Seine et de la Bretagne au Poitou. Dans ces secteurs, il ne sera pas rare de recevoir entre 80 et 110 mm de pluie et parfois même plus pour les reliefs de l’est. Dans le sud-ouest, les quantités seront plus modestes avec entre 20 et 40 mm alors qu’elles seront nulles en Méditerranée.

En montagne, la neige sera également au rendez-vous en milieu de semaine avec une limite pluie-neige parfois inférieure à 1000 mètres. Puis, rapidement, avec le redoux qui va s’opérer à l’approche du week-end, les flocons ne tomberont plus que sur les Alpes du Nord. Ailleurs, il s’agira de pluie qui mettra à mal le manteau neigeux. Les massifs savoyards seront ceux qui recevront le plus d’or blanc ces prochains jours avec des cumuls dépassant largement le mètre en altitude et s’approchant parfois des deux mètres, laissant craindre d’ailleurs un fort risque d’avalanches.