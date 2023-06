Sécheresse : les récentes pluies vont-elles suffire ?

Les averses ont donc eu un impact sur la sécheresse des sols, notamment dans le sud de la France, qui enregistrent des cumuls de précipitations importants. "Dans le sud-est et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on est à deux fois la normale", remarque même le climatologue. Par conséquent, les sols se sont très largement humidifiés. Ainsi, en mai, la région PACA connaissait une situation record de sécheresse. Un mois plus tard, les sols sont finalement plus humides qu'ils devraient l'être à cette période de l'année.

Si bien que certaines préfectures se sont permis de lever partiellement des mesures de restrictions d'usage de l'eau. "Grâce aux apports pluviométriques significatifs tombés depuis la mi-mai, on observe une évolution globalement favorable de la situation hydrologique sur plusieurs bassins, en particulier sur le débit des cours d'eau et l'humidité des sols", a ainsi justifié la préfecture du Vaucluse dans un communiqué.

De même dans les Bouches-du-Rhône ou dans le Gard, "concerné par des précipitations relativement importantes ces derniers jours, notamment le week-end des 10 et 11 juin" notait la préfète, qui a par conséquent décidé "d'abaisser les contraintes de tous les secteurs qui avaient été maintenus en alerte renforcée ou en crise". Météo-France note par ailleurs que les reliefs alpins ont également bénéficié de ces fortes précipitations, tout comme une grande partie de l'intérieur des terres, qui sont humides. "Nous n'observons plus de sécheresse des sols", note auprès de l'AFP Sylvain Galliau, météorologiste conseil à Météo-France pour le Sud-Est.