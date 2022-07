Sécheresse : le débit de la Loire, plus long fleuve du pays, inquiète

Les cours d'eau de l'Hexagone paient un lourd tribus à la sécheresse qui frappe le pays. Sur les rives d'Ancenis, entre Nantes et Angers, La Loire manque d'eau et dévoile un visage presque jamais vu. Le débit du plus long fleuve du pays a en effet atteint son seuil d'alerte.

Vu du bord ou au fil de l'eau, les passants ne peuvent qu'assister au phénomène avec inquiétude. "Nous, cela fait trois ans qu'on est arrivés, dans le coin et c'est la première fois que je la vois aussi basse", explique l'un d'eux dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article. Pour un autre, "il faut faire attention, car on a vite fait de s'échouer. On attend qu'il pleuve pour la voir se remplir, mais c'est vrai qu'on la voit diminuer de jour en jour, c'est assez inquiétant."