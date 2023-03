Nappes phréatiques : une situation "dégradée" et une "grande incertitude" pour les prochains mois

Selon l'organisme, les pluies de l'automne et de l'hiver, période de recharge essentielle pour la reconstitution des stocks, ont été "très insuffisantes pour compenser les déficits accumulés durant l'année 2022". Le mois de février a par ailleurs été particulièrement dommageable, avec un "arrêt brutal de la recharge", note Violaine Bault. Le BRGM a notamment averti sur l'état des nappes du bassin parisien et du couloir Rhône-Saône, particulièrement fragilisées par deux recharges hivernales successives déficitaires (2021-2022 et 2022-2023).