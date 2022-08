C'est presque du jamais vu ! Au terme d'une succession de vagues de chaleur, inédites par leur intensité et leur durée, l'été 2022 devrait être le deuxième plus chaud jamais enregistré en France. Selon Gaétan Heymes, prévisionniste à Météo-France, 2003 va toutefois conserver son record. Cet été-là, plus de 19.000 personnes avaient perdu la vie en raison des vagues de chaleur. L’indicateur thermique national (moyenne des températures minimales et maximales recensées dans 30 stations métropolitaines) "devrait afficher autour de 22,6/22,7 °C", contre 23,18 °C en 2003, précise Guillaume Séchet, journaliste spécialisé en météorologie et fondateur de Météo Villes.