Sécheresse : une grande partie du Var en alerte renforcée

"Nous optons pour quelque chose de progressif : nous préférons monter progressivement, mais aussi descendre progressivement dès que la situation paraît s'être suffisamment améliorée", a-t-il précisé, pariant sur "la pédagogie". "Si on va trop vite et très loin dès le départ, nous aurons un sujet d'acceptabilité de la part de nos concitoyens." Pour les communes désormais en situation de crise, Riboux et Saint-Zacharie, "l'ampleur des interdictions est quand même très pénalisante", a-t-il admis.