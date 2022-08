Pénurie d’eau en France : "On est passé de l’eau facile à l’eau fragile"

Pourquoi les canicules renforcent-elles les pénuries d’eau ?

Marillys Macé : Notre problème est multiple. Tout d’abord, il faut comprendre que les recharges des nappes se font entre le mois de septembre et le mois d’avril. Mais depuis quelques années, des sécheresses se sont enchainées. À cause de celles-ci, les recharges en eau n’ont pas été suffisamment importantes d’une année sur l’autre. Les nappes ne sont pas assez rechargées car il y a eu moins de pluie. L’automne dernier, la situation a été pire que d’habitude car de septembre 2021 à avril 2022, nous avons observé un déficit de pluviométrie et de neige entre 30 et 40% selon les régions. Donc là encore, les nappes ne se sont pas rechargées et les cours d’eau ont perdu du débit. Au printemps, tout le monde a besoin de plus d’eau, tout s’accroît. Là, nous sommes dans une situation critique avec une sécheresse plus tôt et plus intense. Ce sont tous ces facteurs qui ont provoqué la situation actuelle.