Pas assez de neige : des stations de ski des Alpes et des Pyrénées reportent leur ouverture

Dans les Pyrénées françaises, le manque de neige va également retarder le lancement de la saison de ski, a indiqué de son côté Michel Poudade, président de "Neiges catalanes", regroupement de stations de ski des Pyrénées-Orientales. "On aura grosso modo une semaine de retard dans les stations qui avaient annoncé une ouverture fin novembre. Et pour celles qui ont prévu d'ouvrir début décembre, on verra", a-t-il rapporté.

La météo n'inquiète pour autant pas l'élu, également maire de la station des Angles : "Ils annoncent du froid pour la semaine prochaine et de la neige ce week-end, donc tout peut changer très vite". Et les stations ont en réserve "suffisamment d’eau pour fabriquer de la neige artificielle", a-t-il estimé. Côté Andorre, les stations de ski Grandvalira, Ordino Arcalís et Pal Arinsal devraient ouvrir à partir du 2 décembre si les conditions météorologiques le permettent, bien qu'il ne soit pas exclu que les pistes puissent ouvrir plus tôt.