Slovénie : les images de "la pire catastrophe naturelle de l'histoire" qu'a connu le pays

"Certaines zones sont complètement coupées et les communications sont également difficiles", a déclaré Srecko Sestan, responsable de la protection civile du pays, sur les opérations de sauvetage alors que 16 000 foyers sont privés d'électricité. L’accès à certains villages a été coupé et la circulation routière est encore fortement perturbée.

L'autoroute reliant Ljubljana, ville capitale au nord du pays, a dû être fermée du fait de la montée des eaux. Les équipes de secours et les pompiers ont été renforcés par l'armée pour secourir les habitants les plus sinistrés. Le sud de l'Autriche a aussi été touché par les inondations, et les autorités ont appelé les habitants à limiter au maximum les déplacements.