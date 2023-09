Hong Kong et le sud de la Chine sous la menace du super typhon Saola : à quoi correspond ce phénomène ?

Dans le cas de ces niveaux d'alerte 4 et 5, des dégâts catastrophiques sont à craindre, selon le Centre national des ouragans américain (National Hurricane Center, NHC) : des maisons partiellement voire complètement détruites, des arbres cassés ou déracinés, des poteaux électriques arrachés, des coupures de courant s'étirant pendant des semaines à des mois... "La majeure partie de la zone sera inhabitable pendant des semaines, voire des mois", expliquent les spécialistes sur leur site. La vidéo-ci dessus, relayée par le centre, montre bien la violence des vents de catégorie 4 et 5 sur les habitations et leur dangerosité.

Selon les experts, le changement climatique a augmenté l'intensité des tempêtes tropicales, avec plus de précipitations et des rafales plus fortes entraînant des inondations soudaines et des dommages côtiers. À noter toutefois que bien qu'ils puissent provisoirement perturber l'activité dans les villes, les typhons font beaucoup moins de victimes et de dégâts ces dernières années, grâce à des normes de construction plus strictes et à de meilleurs systèmes de gestion des inondations.