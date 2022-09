Des nuages au nord mais du soleil ailleurs : la météo de ce mardi 20 septembre

Globalement, le nord de la France subit l'anticyclone présent sur les îles britanniques, qui diffuse des nuages sur le nord de la Loire. De la Normandie et des Hauts-de-France jusqu'à l'Île-de-France et le nord du Centre-Val-de-Loire, dès mardi matin, de nombreux nuages encombreront le ciel, pouvant donner quelques gouttes, selon les prévisions de Météo-France. Sur le Grand-Est ainsi qu'en Bretagne, le temps sera plus calme mais les brouillards seront fréquents en matinée.

De belles embellies sont à prévoir sur le Sud-Ouest grâce à la chaleur venue de la péninsule ibérique. Même chose sur le reste du pays même si en Corse, des nuages se développeront l'après-midi et quelques averses seront possibles en montagne.