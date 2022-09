Du soleil et quelques averses dans le Sud-Est : la météo de ce mercredi 21 septembre

Côté températures, les minimales seront comprises entre 14 et 19 degrés sur les plages de Méditerranée, et entre 9 et 13 sur la façade atlantique. Dans le reste du territoire, on prévoit entre 4 et 10 degrés, avec des températures descendant à 2/3 localement en Creuse, en Auvergne et dans le nord-est.

Les maximales atteindront quant à elles 18 à 23 degrés sur la moitié nord et en Auvergne-Rhône-Alpes, et 24 à 27 dans le Sud-Ouest et les régions méditerranéennes, avec des pics localement à 28/29 en Roussillon.