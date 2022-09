Un ciel dégagé presque partout en France : la météo de ce jeudi 22 septembre

Le temps, ce jeudi 22 septembre, sera généralement ensoleillé mais passagèrement nuageux avec de rares ondées autour de la Méditerranée, prévoit Météo-France. Sur le pourtour méditerranéen, les nuages seront nombreux en début de journée et porteurs de quelques pluies, notamment sur l'ouest de la Corse et sur le Languedoc-Roussillon. L'après-midi se poursuivra sous un temps plus changeant, partagé entre éclaircies et passages nuageux. Le risque d'averses se cantonnera aux Alpes du sud, à l'est des Pyrénées et à la montagne corse.

Sur le reste de l'Hexagone, excepté quelques grisailles passagères du Midi-Pyrénées au sud du Massif Central et quelques brouillards localisés au nord, la matinée sera bien ensoleillée. Le soleil s'imposera encore l'après-midi dans un ciel bien bleu ou légèrement voilé sur la moitié nord-ouest. Le voile d'altitude deviendra progressivement plus dense en Bretagne et en Normandie, annonçant l'arrivée de la pluie la nuit suivante.