Tempête Alex : deux ans après, la vallée de la Vésubie tente de tourner la page

Il ne restera bientôt plus rien de cet immeuble de six étages. Coup après coup, la mâchoire de la pelle mécanique met en pièces le bâtiment et les souvenirs des habitants. Le passage de la tempête Alex a arraché les arbres et a agrandi le lit du torrent. Pour des raisons de sécurité, bien qu'intact, l'immeuble des années 60 doit être détruit.