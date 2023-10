Tempête Ciarán : trois départements placés en vigilance orange pour vents violents mercredi

De fortes intempéries à prévoir. Dans son dernier bulletin, Météo France a placé trois départements en vigilance orange mercredi, à partir de 20h, en raison de la tempête Ciarán. Des vents violents, fortes pluies et fortes vagues sont ainsi à prévoir sur la pointe bretonne, et plus particulièrement dans le Morbihan, les Côtes-d'Armor et le Finistère. "Il reste des incertitudes sur l'intensité des rafales" qui pourraient atteindre jusqu'à 170 km/h, précise le bulletin publié ce mardi. "Certaines de ces rafales seront extrêmement violentes, on attend jusqu'à 150 à 170 km/h potentiellement sur le littoral du Finistère et des Côtes-d'Armor dans la nuit de mercredi à jeudi", prévient-il encore.