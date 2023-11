Tempête Ciarán : les consignes à respecter en cas de vigilance rouge

Les trois départements bretons, qui sont les exposés aux vents violents, vont être placés en vigilance rouge vent, le niveau le plus élevé, à partir de ce mercredi soir à minuit en raison de la tempête Ciarán. L’alerte doit prendre fin à 10H00 le lendemain, indique Météo-France, qui prévoit de très fortes précipitations et des rafales pouvant atteindre les 170 km/h pendant la nuit sur le quart nord-ouest du pays. Le déclenchement de ce niveau d’alerte implique de respecter un certain nombre de consignes, relayées par les autorités.