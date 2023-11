Tempête Ciarán : au moins sept morts en Europe, dont 2 en France, à cause des vents violents

L'Europe de l'Ouest est frappée de plein fouet par la tempête Ciarán. Selon un bilan provisoire, les vents violents qui ont accompagné le phénomène ont provoqué la mort de six personnes et provoqué d'importantes perturbations dans les transports. Des chutes d'arbres sont à l'origine de cinq accidents mortels : un en plein centre de Madrid, un autre aux Pays-Bas, alors qu'une quadragénaire est morte en Allemagne et qu'une femme âgée de 64 ans a perdu la vie dans un parc de Gand, en Belgique. Dans cette même ville flamande, un enfant de cinq ans a également été tué tandis qu'il jouait dehors. Le petit garçon a été grièvement blessé par des chutes de branches avant de décéder quelques heures plus tard à l'hôpital, selon le parquet local.