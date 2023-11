Tempête Ciarán : des avions de ligne propulsés à 1200 km/h au-dessus de l'Atlantique

Sur la capture d'écran de Flightradar ci-dessous, on peut voir l'impact du jet stream sur deux mêmes engins, des Boeing C-17, naviguant à la même altitude au-dessus de l'est du Canada, mais se dirigeant dans des directions opposées. L'un d'eux a avancé à 280 nœuds (518,56 km/h), soit moins que la vitesse moyenne dans cette zone, et l'autre, qui avançait dans le sens du courant, s'est déplacé beaucoup plus vite, à 608 nœuds (1126 km/h).