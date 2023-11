VIDÉO - Tempête Ciarán : des rafales jusqu'à 170 km/h, comment le Finistère s'organise

Jean-Pierre s'est attablé pour prendre un café avant de rentrer chez lui s'abriter. Lui aussi a pris des précautions : " Tout ce qui peut voler, on l'a rentré dans la cave et je pense qu'à Concarneau, c'est pareil." Un arrêté municipal vient justement d'être pris. La fête foraine fermera ses portes à partir de 18h. Rabaisser les attractions en hauteur, tout comme les grues pour réduire la prise au vent.

Un peu plus loin, les accès directs à la mer vont être aussi condamnés. "Tout le long du front de mer, ce qu'on appelle la corniche, la circulation sera interdite et évidemment il est fortement déconseillé, voire interdit, aux piétons de s'y rendre", prévient dans la vidéo en tête de cet article Annick Martin, adjointe au maire de Concarneau. Et d'ajouter : "On fait le maximum techniquement et humainement par rapport à nos capacités mais on ne maîtrise pas les éléments, comme le vent, la mer... j'aurais tendance à dire, on n'a plus qu'à attendre".