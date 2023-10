Tempête Ciarán : des vents jusqu'à 150 km/h attendus, Météo-France redoute "des phénomènes dangereux"

"À cette tempête s’ajoute également un risque de vagues submersion sur toute la façade atlantique et la Manche", alerte aussi Météo-France. De "très fortes vagues" sont attendues, grimpant jusqu'à huit à dix mètres de haut au niveau des côtes Atlantique, six à huit mètres pour celles de la Manche. Les prévisionnistes anticipent en effet un "phénomène de surcote" sur le littoral, une élévation temporaire du niveau de la mer. Associé à de fortes rafales et des coefficients de marée élevées, il peut "engendrer des risques de submersion marine", en particulier lors de la pleine mer jeudi à 6h sur la façade Atlantique et entre 12 et 14h sur les côtes de la Manche.

L'intensité de la tempête devrait ensuite décliner au cours de la journée de jeudi. Dans l'après-midi, le temps restera perturbé avec des précipitations dans le sud et des averses dans le nord, mais le vent sera "généralement moins fort". À noter toutefois en fin d'après-midi de fortes précipitations attendues sur l'ouest de la Corse et ses reliefs, ainsi qu'une "perturbation pluvieuse et venteuse" sur le golfe de Gascogne.