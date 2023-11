Tempête Ciarán : quel est le dispositif de sécurité prévu pour le trafic maritime dans la Manche ?

Pour les autres, le dispositif d'alerte, en vigueur toute l'année, est renforcé. Deux remorqueurs sont positionnés pour intervenir dans la Manche en cas d'incident sur le trafic maritime : l'Abeille Normandie, à Boulogne-sur-Mer, et l'Abeille Liberté, à Cherbourg. "Ce sont deux navires capables de remorquer des bateaux de commerce de tout type", précise la préfecture maritime de la Manche à TF1info. "L'Abeille Liberté a quitté le port de Cherbourg et s'est mis au point de mouillage pour diminuer le temps d'intervention", détaillent encore les services de l'État.

La crainte ? "Un bateau qui tombe en avarie moteur, qui ne peut plus être manœuvré et qui se retrouve à la dérive." Deux hélicoptères de la marine nationale sont également prépositionnés à Cherbourg et au Touquet. "Ils peuvent intervenir en 40 minutes en journée, et leur temps d'intervention est réduit de deux heures à une heure la nuit", décrit la préfecture maritime.