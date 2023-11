Tempête Ciarán : quelles démarches pour se faire indemniser les dégâts par son assurance ?

En fonction de l'ampleur des dégâts, l'assureur déterminera si le passage d’un expert est nécessaire ou non. "Par exemple, si une toiture a été arrachée, il y aura un expert qui mesurera l'étendue des dommages et fera un chiffrage exact du montant des réparations", ajoute Olivier Moustacakis. "Dans le cas où on n'est pas sur une catastrophe naturelle (...), mis bout à bout, la réponse apportée par l'assurance peut prendre malheureusement plusieurs mois. Le temps que l'expert passe, qu'il transmette son rapport, que l'assureur fasse sa proposition, etc.", prévient l'expert. Une réponse qui pourrait être encore plus longue dans le cas de dégâts causés par des inondations.

Ce week-end, la France sera balayée par une nouvelle dépression nommée Domingos qui devrait toucher la façade atlantique samedi 4 novembre. Celle-ci devrait être "beaucoup moins" puissante que Ciarán, d'après Météo France, mais pourrait tout de même causer des dégâts matériels supplémentaires.