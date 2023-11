Tempête Ciarán : les bons réflexes pour rester en sécurité lors de vents violents

Alors que plusieurs départements devraient passer en vigilance rouge à partir de minuit, il est recommandé en général aux usagers et automobilistes de se mettre à l'abri et de laisser sa voiture au garage. "Partout sur le territoire, j'encourage les Français et les Françaises dans la nuit de mercredi à jeudi ne par sortir de chez eux", a d'ailleurs appelé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Si cela n'est pas possible, les autorités appellent les automobilistes à limiter leur vitesse sur route et autoroute.

Les particuliers sont par ailleurs appelés à bien vérifier que les portes, fenêtres et volets sont fermés en front de mer. Les appareils électriques doivent être débranchés et il est appelé à éviter de téléphoner pour laisser les lignes disponibles pour les secours.

Les objets pouvant constituer un danger en raison des fortes rafales ou susceptibles d'être endommagés doivent être rangés et fixés. Avec les vents violents, accompagnés de pluie, le risque de chutes de branches et d'arbres est par ailleurs élevé. Par conséquent, toutes les sorties en forêt sont déconseillées. En prévision, certaines municipalités ont également interdit l'accès à leurs parcs.