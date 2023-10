Tempête Ciarán : TER, TGV, RER… Le détail de toutes les perturbations mercredi et jeudi

Quant aux transports franciliens, "la circulation risque d’être perturbée dans les prochains jours sur le réseau ferroviaire", a annoncé sur le réseau X le gestionnaire Île-de-France Mobilités. Dans le détail, le passage de la tempête "risque de perturber le trafic" sur certaines lignes RER : mercredi et jeudi sur le RER D, dans la nuit de mercredi à jeudi sur le RER C, jeudi sur le RER E. Les Transiliens ne seront pas non plus épargnés. Des perturbations pourraient avoir lieu mercredi et/ou jeudi sur la quasi-totalité des lignes. Sur la ligne J en particulier, "aucun train ne circulera entre Pontoise et Gisors et entre Mantes-la-Jolie et Vernon" jeudi, a précisé son compte sur le réseau X.

"Avant de vous rendre en gare, nous vous recommandons de vérifier les horaires de vos trains", conseille le réseau. L'évolution du trafic est à suivre en temps réel sur l'application Île-de-France Mobilités, le site Transilien ou l'application SNCF Connect.