Tempête Ciarán : près de 20.000 foyers toujours privés d'électricité

Dans le détail, trois départements sont encore touchés : le Morbihan (1900), les Côtes-d'Armor (3300), et surtout le Finistère (14.700). "Les interventions se poursuivent et s'intensifient, dans des conditions difficiles, avec le redéploiement des renforts dans les départements concernés", promet Enedis, qui précise que "2400 salariés d'Enedis et d'entreprises prestataires" sont mobilisés sur le terrain. "Au total, 1200 groupes électrogènes ont d'ores et déjà été déployés ces derniers jours. Plusieurs centaines sont en cours d'acheminement."

Emmanuel Macron lui-même avait assuré que les coupures d'électricité seraient résorbées le plus rapidement possible. "Nous avons un combat qui est de rétablir au plus vite la vie normale", avait-il déclaré 48 heures après la tempête, visant notamment un rétablissement de l'électricité dans 90% des foyers touchés cinq jours après les intempéries.