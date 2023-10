Tempête Ciarán : pourquoi parle-t-on de "bombe météorologique" ?

Ce terme est utilisé pour désigner une dépression qui "se creuse" rapidement, c'est-à-dire qui a un développement rapide, suite à la rencontre d'air froid avec une masse d'air plus chaud, entraînant une importante baisse de la pression atmosphérique. Plus précisément, le prévisionniste François Gourand, de Météo-France, explique qu'un événement météorologique est qualifié comme tel lorsque "la dépression se creuse de plus de 24 hectopascals en 24 heures", explique le spécialiste. "En gros, on dépasse un hectopascal par heure pendant au moins 24 heures".

"Effectivement, la dépression Ciarán a l'air de remplir ces critères-là, avec une trentaine d'hectopascals de renforcement entre mercredi matin et jeudi matin lors de son approche et de son arrivée en Europe de l'Ouest", reconnait le météorologue. Ce type de phénomène est à l'origine d'autres phénomènes météorologiques, à l'instar des tempêtes historiques qu'ont été les tempêtes Lothar en 1999 ou Xynthia en 2001.

Néanmoins, le fait de qualifier un événement de "bombe météorologique" n'annonce pas automatiquement des vents puissants. "Cet aspect bombe météorologique nous renseigne sur la rapidité d'intensification du phénomène, mais pas tellement sur l'intensité elle-même pure du phénomène, donc il faut quand même se méfier", précise effectivement François Gourand. "Même si en général, vu que ce sont des renforcements importants, ça fait des dépressions qui sont très creuses et donc qui ont des vents forts et violents associés", ajoute-t-il. C'est le cas de la tempête Ciarán puisque des pointes allant de 150 à 170 km/h sont prévus, notamment sur le littoral du Finistère, des Côtes-d'Armor et du Cotentin.