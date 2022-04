Diego : la tempête s'éloigne, encore 30.000 foyers privés d'électricité

"La moitié des clients impactés ont été réalimentés en moins de 24 heures grâce à l’automatisation des réseaux électriques permettant des manœuvres à distance et à la pré-mobilisation des équipes d’Enedis dès les premières alertes météo", a précisé l'opérateur.

Selon Enedis, "plus de 1000 techniciens d’Enedis et d’entreprises partenaires sont sur le terrain pour réaliser les diagnostics nécessaires et réalimenter au plus vite les clients concernés".