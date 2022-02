Tempête Eunice : des trains annulés dans cinq départements placés en vigilance orange

Conséquence ? La SNCF a annoncé des perturbations sur ses lignes dans les Hauts-de-France et en Normandie. "La circulation sera interrompue dès 12h00 sur l'ensemble des lignes TER du Nord, du Pas–de-Calais et de la Somme", à l'exception des lignes ralliant Paris à Amiens, St-Quentin, Laon et Beauvais. Les TGV circulant sur des lignes à grande vitesse, eux, ne seront pas affectés, en revanche la circulation des TGV empruntant les lignes classiques (Paris-Valenciennes, Paris-Dunkerque) sera interrompue, du fait des risques de chutes d'arbres.

En Normandie, le trafic sera perturbé et le réseau ferré fermé à la circulation dès 12h00. Les trains "au départ et à destination de Paris-Saint-Lazare auront pour terminus Caen, Rouen et Deauville-Trouville", a-t-on indiqué. La reprise estimée du trafic est prévue ce samedi, "après vérification de l'état des lignes et des éventuelles réparations des dégâts occasionnés". A noter que la circulation des trains Thalys, entre Paris et Bruxelles, ne sera pas concernée, mais les correspondances depuis Bruxelles à destination des Pays-Bas ont toutes été annulées ce vendredi, a précisé une porte-parole de Thalys.