Tempête Isha : des rafales de vent à plus de 120 km enregistrées dans le nord et le nord-ouest

Dans la nuit de dimanche à lundi, des rafales de vent à plus de 120 km/h ont été enregistrées dans le nord et le nord-ouest du pays. Plusieurs départements ont été placés en vigilance jaune ce lundi.

Météo France les avait annoncés dès ce week-end après que la dépression tempétueuse Isha a frappé l'Irlande et la Grande-Bretagne, avant de gagner les côtes françaises. Ainsi, dans la nuit de dimanche à lundi, des vents violents ont été enregistrés dans le nord et le nord-ouest du pays.

Outre-Manche, ces rafales avaient atteint les 130/150 km/h près des côtes, plus de 180 dans le relief. En France, des valeurs moindres ont été enregistrées : 80 à 100 dans les terres, et 110 à 130 sur les côtes. Des rafales ont atteint plus de 120 km/h sur le littoral du Pas-de-Calais, avec notamment 126 km/h enregistrés à Calais, 128 km/h à Boulogne, 122 km/h à Saint-Brieuc, 103 km/h à Caen et Vire (Calvados). Dans l'intérieur, les vents ont atteint les 91 km/h à Paris, 97 km/h à Changis (Seine-et-Marne) et 125 km/h en haut de la Tour Eiffel.

Plusieurs départements placés en vigilance jaune

En France, plusieurs départements ont été placés en vigilance jaune dès dimanche. La vigilance a notamment été appliquée à l'Île-de-France, où l'alerte vents violents a été déclenchée avec des rafales comprises entre 55 et 70 km/h dans la journée, en Seine-Maritime, dans le nord ou encore dans le Calvados.

De nombreux départements placés ce lundi en vigilance jaunes pour vents violents. - Météo-France

Ce lundi, en première partie de journée, le vent de sud-ouest à ouest soufflera en rafales de 70 à 90 km/h sur la moitié nord, localement 100 sur les côtes de la Manche. Il baissera d'un cran l'après-midi, mais des rafales de 60 à 80 km/h resteront possibles sur le relief du Massif central, sur le nord-est et le long des côtes de Manche.

Côté températures, les gelées seront plus faibles et localisées, avec des minimales entre -2 et +3 degrés du sud de l'Aquitaine jusqu'aux frontières de l'est, localement -2 à -4 degrés dans l'arrière-pays méditerranéen. Il fera très doux dès le matin de la Bretagne et la Basse-Normandie jusqu'aux Pays de Loire avec 7 à 11 degrés, ailleurs les minimales iront de 2 à 7 degrés. Les maximales atteindront en général 7 à 12 degrés, voire 12 à 16 degrés sur la façade atlantique, au pied des Pyrénées et autour de la Grande Bleue.