Tempête Larisa : vents violents sur la Côte d'Azur et en Corse, des milliers de foyers privés d'électricité

Les rafales les plus fortes, entre 140 et 200 km/h, sont redoutées en Corse, notamment sur le Cap Corse. Un mistral violent balayait aussi l'arrière-pays niçois. Résultat, la sixième étape de la course cycliste Paris-Nice, qui devait relier Tourves (Var) à La Colle-sur-Loup (Alpes-Maritimes), a été purement et simplement annulée plus tôt dans la journée. "Moi, je pèse 60 kilos, je ne tiendrais pas sur le vélo avec un tel vent", a commenté Jonas Vingegaard, dernier vainqueur de Tour de France.

Vendredi matin, deux personnes ont été blessées légèrement dans les Alpes-Maritimes, victimes de ces rafales. À Drap, une femme alors qu'elle se trouvait dans sa voiture sur laquelle est tombé un arbre. Elle a été transportée à l'hôpital Pasteur de Nice. À Peymeinade, un ouvrier a, lui, été touché par un objet qui s'était envolé. Il a été soigné sur place.